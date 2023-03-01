Без осадков и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 2 марта, Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла; по Киеву ночью 2-4°С мороза, днем 3-5° С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, утро в Киеве будет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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