Где в Киеве можно покататься на лыжах: лучшие локации и условия

С начала декабря в Киеве уже несколько раз шел снег, но из-за переменчивой погоды он быстро таял. Любители кататься на лыжах и сноубордах уже готовятся к поездкам на горнолыжные курорты Карпат, чтобы по максимуму получить удовольствие от этой зимы. Но жителям столицы необязательно ехать за сотни километров, чтобы насладиться спуском с крутой горы или просто проехаться по заснеженному лесу.

OBOZREVATEL собрал подборку локаций, где ценители активного отдыха смогут хорошо провести время.

На границе Соломенского и Голосеевского районов Киева находится историческая местность Протасов Яр. Именно здесь расположена одноименная Горнолыжный спортивный комплекс который открыли для посетителей в 2000-х годах.

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Он состоит из четырех спусков разного уровня сложности:

детская учебная трасса – 150 метров;

для начинающих лыжников и сноубордистов (с перепадом высот 60 метров) – 275 метров;

комбинированная трасса для тех, кто совершенствует навыки катания на горных лыжах и сноуборде (с перепадом высот 60-80 метров) – 500 метров;

трасса сертифицирована Международной федерацией горнолыжного спорта (FIS) – для спортсменов и опытных любителей (с перепадом высот 80 метров) – 320м.

Чтобы поднять на вершину горы для посетителей работают два бугельных подъемника – одноместный (длина 275 метров) и двухместный (320 метров.).

Согласно информации на официальном сайте горнолыжного комплекса, стоимость билета за один подъем в рабочие дни составляет 20 гривен, а в выходные – 30. Кроме того, выход на снег (оплата за 6 часов пребывания) в рабочие дни – 80 гривен, а в выходные – 100 гривен. И абонементы на 2 часа в рабочие дни – 200 гривен, а в выходные – 300 гривен.

Добавим, что увидеть состояние снежного покрова на трассах можно с помощью вэб-камеры, которая работает круглосуточно. Один из главных плюсов этого места – он работает на протяжении всего сезона и не зависит от погоды благодаря снеговым пушкам.

Как добраться – от станции метро "Олимпийская" маршрутные такси № 495, 450 и троллейбус № 40. Адрес - улица Протасов Яр, 23А.

В получасе езды от Киева находится село Гвоздов, на окраине которого расположен Gvozdoff Sky Resort & Spa Palace. Он открыл свои двери для посетителей в 2016 году и уже стал популярным местом отдыха.

Приехать сюда может любой желающий и для того, чтобы покататься на лыжах или сноуборде необязательно снимать жилье.

Для любителей активного зимнего отдыха есть три трассы:

для детей и начинающих лыжников – 50 метров;

еще две, шириной 40 и 60 метров, с перепадом высоты 35 и 40 метров, предназначены для опытных лыжников и профессионалов – длиной 220 метров.

Для того чтобы подняться на вершину можно использовать любой из двух бугельных подъемников.

Стоит отметить один важный момент – трасы напрямую зависят от погодных условий. Как рассказали нам в администрации, в случае если на протяжении одной или двух недель будет держаться минусовая температура, то тогда будут запущены снеговые пушки. Цены на услуги в новом сезоне пока не определены.

Как добраться – комплекс расположен в селе Гвоздов, Васильковского района Киевской области в 30 км от столицы. Из Киева выезжать по Днепровскому шоссе, повернуть в Подгорцы, выехать на дорогу Т 1006, проехать поворот на село Гвоздов, повернуть возле указателя на комплекс Gvozdoff.

Увидеть состояние снежного покрова на трассах можно с помощью вэб-камеры, которая работает круглосуточно.

С 2017 года на территории Голосеевского парка работает лыжная трасса курорта GoloseevSki park. Ее длина – 500 метров, при этом для удобства есть бугельный подъемник.

Кроме того, желающие могут воспользоваться прокатом снаряжения, а начинающие – услугами специалистов, которые смогут научить вас правильно стоять на лыжах и сноуборде.

Как добраться – улица Генерала Родимцева, 8. Стоимость услуг в этом сезоне – пока не объявлена.

Увидеть состояние снежного покрова на трассах можно с помощью вэб-камеры.

Для тех, кто просто любит проехаться на лыжах в тишине парков и заснеженных аллей существует большое количество соответствующих локаций.

Среди них Голосеевский парк им. Рыльского, Гидропарк, "Березовый гай" на Подоле, лесопарковая зона в Деснянском районе между Троещиной и Лесным массивом, Озеро "Алмазное", Парк "Муромец" и так далее.

Большинство этим мест находятся в 20 минутах езды от станций метро, а рядом расположены остановки общественного транспорта.

При этом не имея собственных лыж и палок вы сможете спокойно арендовать снаряжение. Магазинов, которые предоставляют такие услуги в столице предостаточно.