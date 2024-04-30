'Летающая тарелка' на Лыбидской сохранит свою подлинность и функцию рядом с ТРЦ – ДИАМ

Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ), известный как здание "Летающая тарелка", расположен по ул. Антоновича в столице сохранит свою подлинность и функцию наряду с проектом торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что это сооружение было построено в стиле советского архитектурного модернизма, и в 2020 году было внесено в список объектов культурного наследия г. Киева.

В инспекции сообщили, что выдали соответствующее разрешение на реконструкцию частных нежилых построек в ТРЦ Ocean mall. Согласно проекту несколько зданий, которые расположены за памятником УкрИНТЭИ (исторически примыкающие или присоединенные к нему и не являющиеся объектами культурного наследия) объединяются в одно здание, создающее внутренний ансамбль через застройку внутреннего пространства.

В то же время, по заверениям Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, здание "тарелки", в котором согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения проводятся ремонтно-реставрационные работы, будет полностью сохранено, включая функциональные назначения кино- и лекционного зала, являющегося основным предметом охраны.

Заказчик ООО "Проспект" обращался в инспекцию для разрешения и выполнения таких работ еще в начале 2022 года. Но тогда получил отказ из-за существенных замечаний: отсутствие согласования органа по охране культурного наследия, отсутствие информации о машиноместах в том числе для маломобильных групп населения, отсутствие кругового подъезда к зданию пожарных машин, замечания по изменению внешних геометрических размеров фундамента, не запроектированные гражданского сооружения защиты, отсутствие необходимых технических выводов и т.д. По информации Госинспекции архитектуры и градостроительства, застройщик устранил все недостатки и получил необходимые согласования и, соответственно, получил разрешение.

Компанию связывают с Вагифом Алиевым, который занимает 22 место в рейтинге 100 самых богатых украинцев 2021 года украинского издания Forbes. Девелопер полностью или частично владеет ТРЦ Lavina, "Мандарин плаза" и Blockbaster Mall.

Предполагается, что общая площадь Ocean mall составит 184 000 кв.м.