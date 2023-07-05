Кушнир имеет третью группу инвалидности по онкологии, а покорение Эвереста было его мечтой – пресс-служба

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир имеет третью группу инвалидности по онкологии и периодически проходит обследование, в том числе и за рубежом. В то же время он является опытным альпинистом и покорение Эвереста было его мечтой.

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Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Кушнира.

Отмечается, что Кушнир действительно имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологией (меланома).

"Что обуславливает, согласно закону, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удалению самих внутренних органов. В то же время он является опытным альпинистом, поднявшимся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они вместе с женой подняли флаг Украины на самой высокой вершине планеты.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир уехал из Украины, предъявив справку об инвалидности. Они стали первыми украинскими супругами, которые совершили восхождение на самую высокую вершину мира.