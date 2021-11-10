Конфликт вокруг ЖК "Варшавский" исчерпан: победила справедливость!

Дмитрий Сенниченко
Дмитрий Сенниченко
Кияни / Мнения
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Конфликт вокруг ЖК 'Варшавский' исчерпан: победила справедливость!

Когда побеждает справедливость, нет проигравших!

Конфликт вокруг ЖК "Варшавский" исчерпан, и от этого выиграли, в первую очередь, граждане.

Напомню, что проблему создали не мы, но именно Фонду госимущества пришлось решать ее. И мы справились, потому что ставили перед собой правильные цели:

  • Компенсировать нанесенный государству ущерб;

  • Защитить права инвесторов – граждан, купивших квартиры в новом ЖК.

Условия договоренности между госпредприятием и застройщиком – честны и справедливы:

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  • Государство получит дополнительно около 2 млрд. грн.

  • Люди получат право собственности на свои квартиры.

  • Налоги за землю будут уплачены застройщиком.

Так что с сегодняшнего дня исчезла еще одна конфликтная точка на карте Киева и Украины! С чем всех и поздравляю!

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Источник:Facebook Дмитрия Сенниченко
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