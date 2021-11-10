Конфликт вокруг ЖК "Варшавский" исчерпан: победила справедливость!
Когда побеждает справедливость, нет проигравших!
Конфликт вокруг ЖК "Варшавский" исчерпан, и от этого выиграли, в первую очередь, граждане.
Напомню, что проблему создали не мы, но именно Фонду госимущества пришлось решать ее. И мы справились, потому что ставили перед собой правильные цели:
Компенсировать нанесенный государству ущерб;
Защитить права инвесторов – граждан, купивших квартиры в новом ЖК.
Условия договоренности между госпредприятием и застройщиком – честны и справедливы:
Государство получит дополнительно около 2 млрд. грн.
Люди получат право собственности на свои квартиры.
Налоги за землю будут уплачены застройщиком.
Так что с сегодняшнего дня исчезла еще одна конфликтная точка на карте Киева и Украины! С чем всех и поздравляю!
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