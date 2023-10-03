Компания НЕСТ опровергла обвинения в снесении исторического здания в Киеве и заявила об информатаке

Известный застройщик утверждает, что на его проект REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака, несмотря на полученные все разрешительные документы

Под прикрытием якобы заботы о культурном наследии столицы происходит дезинформация граждан и местных властей относительно строительства бизнес-центра REITER HALL в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении строительной компании НЕСТ в ответ на якобы незаконное уничтожение исторического здания по ул. Рейтарская, 37.

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"Данный проект в 2021 г. НЕСТ приобрел у австрийской группы компаний UNIQA. На дату приобретения вся проектная документация была согласована в установленном законодательством Украины порядке, а Разрешение на выполнение строительных работ № КВ11412243239 получено еще 11 декабря 2012 года", – говорится в заявлении предприятия.

Как напоминает девелопер, особое внимание уделили идее REITER HALL, где, кроме украинских архитекторов, работало известное шведское архитектурное бюро.

"Также следует отметить, что были получены соответствующие разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины №1/23.З от 16.01.2023 года и Департамента охраны культурного наследия ВО КГС (КГГА). Согласно Охранному договору на памятник культурного наследия по адресу: Рейтарская, 37-А, г. Киев и согласно Приказу Министерства культуры Украины № 416/0/16-11 от 06 июня 2011 года, дом Киевского уездного земства по улице Рейтарской, 37А в г. Киеве, занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры, истории по категории местного значения (охранный номер 644-Кв). Согласно указанному приказу Минкульта, Флигель 37А' и флигель усадьбы Б по ул. Рейтарской признаны такими, что не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поскольку не соответствуют критериям, определенным действующим законодательством Украины", – уточнили в НЕСТе.

Также застройщик подчеркнул, что имущественный комплекс, как отмечено выше, состоял из трех зданий:

дом 37А – памятник архитектуры;

дом 37А’ (флигель дворовый);

флигель 37Б (был демонтирован предыдущим владельцем в 2015 году как аварийный).

"По состоянию на сегодняшний день НЕСТ выполняет работы согласно утвержденному и многократно проверенному качеству проекту, которым и предусмотрена замена двух нефункциональных дворовых зданий на одно гармоничное, а с точки зрения технологичности, инновационности и энергоэффективности – уникальное здание", – говорится в заявлении.

"Подчеркиваем, что все запланированные изменения производятся исключительно с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений. Мы уверены, что это превращение станет гордостью города", – отмечается в заявлении.

В НЕСТ также напомнили, что компания за 26 лет зарекомендовала себя как надежный девелопер, который бережет существующую историю и творит новую: Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и предоставление им новой жизни, действуя при этом в рамках действующего законодательства Украины. НЕСТ чтит культурное и историческое наследие государства, стремится в полной мере воссоздать тесное взаимодействие и синергию современности и древности, а также придать новую жизнь историческим зданиям".

В то же время, как отмечает застройщик, "на проект REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака "активистов", которые, по нашему мнению, под прикрытием заботы о культурном наследии дезинформируют граждан и местные власти для давления на бизнес и реализации своих личных целей".

"Действия вышеуказанных лиц напрямую препятствуют нам в реализации проекта REITER HALL. Своими протестами и распространением недостоверной информации о статусе здания они приводят к системному ущербу для государства, поскольку ставят под сомнение правомерность предоставленных ими документов, а также для города, поскольку результатом таких действий становятся заброшенные здания, которые делают их невыгодным для любых международных или местных инвестиций и в целом для рынка недвижимости, который должен активно функционировать, а не бороться с произволом", – говорится в заявлении.

НЕСТ при этом напоминает о ряде своих успешных проектов в центре Киева: бизнес центр "Евразия" на Жилянской, бизнес-центр на Михайловской, 7, HILLFORT Business Mansion и бизнес-центр Ренессанс (здание возведено в 1898 г.).

В рамках проекта REITER HALL запланирована реставрация исторического фасада для восстановления его аутентичного вида 1914 года, а также строительства нового современного объема в дворовом пространстве, благодаря чему упадочная локация сможет получить новую жизнь и продолжить свою историю.