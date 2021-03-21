Когда запустят метро на Троещину: в Минфине назвали сроки

В Киеве к 2024 году есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. На сегодня уже построены три станции метро.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телеканала "Дом". Раньше главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", – сказал Кава.

Он отметил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:

"Судостроительная" на Рыбальском полуострове;

станция "Труханов остров" на одноименном острове;

станция "Залив Десенка".

Первый пусковой участок предполагает еще одну станцию на левом берегу – станцию "Радужная". И еще две станции на правом берегу:

станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;

станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".

По словам Кавы, он, как заместитель министра финансов, готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", – резюмировал замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко пояснил, почему затягивается строительство метро на Троещину.