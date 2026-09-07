Ко Дню военной разведки над Киевской областью подняли огромный флаг ГУР Минобороны. Фото и видео

7 сентября над Киевской областью пролетел дрон с огромным флагом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Акция была организована ко Дню военной разведки Украины, который отмечается 7 сентября.

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Об этом сообщила Dronarium Academy, организовавшая полёт при содействии ГУР МО Украины. Целью акции стало чествование героизма и вклада украинских разведчиков в защиту государства во время войны и в мирное время.

Флаг ГУР подняли в небо над Киевской областью

Во время акции дрон поднял в воздух и пронёс над регионом огромное полотно с символикой военной разведки. Организаторы отметили, что таким образом стремились поблагодарить защитников за их службу и поздравить их с профессиональным праздником.

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"Для нас это честь — поблагодарить военную разведку и всех ее бойцов тем, что у нас получается лучше всего — полетами на дронах", — сказал основатель Dronarium Academy Руслан Беляев.

Другие мероприятия, приуроченные ко Дню военной разведки

7 сентября операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российский самолет на территории временно оккупированного Крыма. В разведке назвали эту операцию "подарком" ко Дню военной разведки Украины.

На обнародованных кадрах запечатлен момент проведения операции. В то же время точная степень повреждения и тип пораженного самолета пока устанавливаются.

Как писал OBOZ.UA, 7 сентября спецназовец ГУР МО Украины Дев’ятий и Павел Зибров представили совместную песню "Мы – остров" ко Дню военной разведки Украины. Трек рассказывает об истории ГУР, боевых выходах разведчиков и семьях, которые ждут защитников.

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