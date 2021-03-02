Кличко выиграл суд у '1+1' о защите чести и достоинства: детали дела

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к "Телерадиокомпании "Студия 1+1" о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщили в пресс-службе городского главы со ссылкой на полный текст решения Подольского районного суда столицы. Иск был подан еще в 2019 году.

"Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэр Киева и соистец Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года после выхода в эфир "Студии 1+1" программы "Гроші" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация", – сказано в сообщении .

Кличко напомнил, что против него была развернута широкая кампания по дискредитации.

"Я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь не идет", – заявил Кличко.

Как отметили в пресс-службе, рассмотрев иск суд постановил удовлетворить его, обязав "Телекомпанию "Студия 1+1" опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы "Гроші". Также суд обязал удалить программу, в которой была обнародована ложная информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.