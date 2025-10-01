Кличко встретился в столице с киевлянами-защитниками: воины получили награды от городского головы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с Днем защитников и защитниц Украины всех военнослужащих и вручил 90 отличий от столицы киевлянам-защитникам.

О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

"Уже 12-й год наши отважные бойцы противостоят агрессии российских варваров. 4-й год продолжается полномасштабная война. Украинцы сражаются за свободное и независимое государство. И мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели", – сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что сегодня в рядах ВСУ более 150 000 киевлян. Это люди, благодаря которым столица живет и работает.

"Город делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала года Киев от громады передал на фронт более 40 000 БпЛА различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы, автомобили", – отметил Кличко.

Глава столицы сообщил, что в сентябре Киевсовет увеличил финансирование потребностей Сил обороны и безопасности еще на 4 млрд грн – по программе "Защитник Киева". В целом это уже почти 11 млрд грн с начала 2025-го.

"Отдельное внимание уделяем социальной поддержке. По программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов. Чтобы военные могли быстро и удобно получить нужные услуги, в городе работает Электронный кабинет защитника, где собрана вся информация о льготах, выплатах и соцподдержке", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что "Киев Милитари Хаб" стал местом полного сопровождения военных и их семей – от юридической и психологической до помощи с трудоустройством и обучением.

"Склоняем головы перед подвигом тех, кто положил жизнь за Украину. И благодарим и уважаем каждого, кто продолжает борьбу. Слава защитникам и защитницам Украины – нашим героям! Слава Украине!" – отметил Кличко.