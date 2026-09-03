Кличко встретился в столице с делегацией из Испании и мэром Барселоны: о чем шла речь

Глава столицы Виталий Кличко встретился в мэрии с мэром города-побратима Киева – Барселоны Жауме Коллбони и делегацией испанского города.

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Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram.

"В апреле этого года у меня была возможность встретиться с господином Коллбони в Мадриде в рамках конференции Bloomberg CityLab. Тогда мы говорили о дальнейшей поддержке Киева и о нашем партнерстве в будущем. Сегодня продолжили этот диалог уже в Киеве. Вместе с коллегой подписали новый меморандум о сотрудничестве между нашими городами. Поблагодарил мэра Барселоны, городской совет и всю общину города за последовательную поддержку Киева и Украины", – рассказал Кличко.

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Он добавил, что с начала полномасштабной войны Барселона оказывала Киеву всестороннюю помощь. В частности, в сфере гражданской защиты и безопасности. Барселона также передала украинской столице пожарные машины, генераторы и другую гуманитарную помощь.

"Сегодня Киев получил от Барселоны еще два пожарных автомобиля, которые укрепят потенциал наших спасательных служб. Во время войны, когда нашему городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эти машины помогут ликвидировать последствия обстрелов. А самое главное – эта помощь позволит спасать больше жизней, в частности, во время вражеских атак", – отметил Кличко.

Мэр столицы убежден, что партнерство двух городов имеет большой потенциал и после окончания войны – в восстановлении украинской столицы, развитии городской инфраструктуры, энергоэффективности, мобильности, цифровизации, культуры, спорта, молодежных и ветеранских проектов.

Киев и Барселона официально стали городами-побратимами в сентябре 2022 года. Именно тогда был подписан меморандум о взаимопонимании, заложивший основу для развития партнерства.