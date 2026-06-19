Кличко встретился в Киеве с участниками программы ветеранского лидерства

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с участниками программы "Ветеранское лидерство" от движения "ЧЕСНО", которые стремятся применить свой опыт в общественной жизни, местном самоуправлении и государственном управлении.

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Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram.

"Сегодня в Киеве проживают почти 120 000 ветеранов и ветеранок. После окончания войны их станет ещё больше. Поэтому уже сейчас мы должны думать не только о поддержке тех, кто возвращается с фронта, но и о том, как использовать их опыт для развития общин и государства", – написал Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве последовательно развивают систему поддержки ветеранов. Кроме того, столица стала первым городом в Украине, где ввели должность уполномоченного по правам ветеранов.

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"Также работает Киевский Милитари Хаб – единственное городское пространство, где ветераны и их семьи могут получить полное сопровождение – от оформления статусов и социальных гарантий до психологической, юридической поддержки и помощи с трудоустройством", – отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что важно обеспечить ветеранам возможность реализовать себя и в работе на благо общества. Для этого город приглашает ветеранов присоединиться к работе в органах местного самоуправления и коммунальном секторе. Актуальные вакансии для работы в аппарате КГГА размещены на официальном портале Киева в разделе "Подбор кадров во время военного положения".