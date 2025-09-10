Кличко встретился в Киеве с представителями Google

Мэр Киеве Виталий Кличко в столичной мэрии провел встречу с представителями компании Google во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль.

Подробности встречи глава украинской столицы рассказал в Telegram.

"Обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, безбарьерных маршрутов, укрытий на Google-карты; использование разработок Google в сфере искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства. Также ИИ может способствовать расширению и совершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян", – рассказал Кличко.

Он отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении.

"В течение последних трех лет компания предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов. Поблагодарил партнеров за поддержку и помощь в цифровой трансформации и экономическом восстановлении", – написал Кличко.

Он добавил, что команда Google, со своей стороны, отметила достижения украинской столицы и Киева Цифрового в сфере цифровизации городских сервисов.