Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Брюсселе с министром обороны Бельгии Тео Франкеном. Они обсудили усиление роли европейских партнеров в вопросах помощи Украине после последних заявлений президента Дональда Трампа и других чиновников США.

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Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram. Он отметил, что сегодня ситуация требует отложить эмоции в сторону.

"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. Об усилении усилий европейских партнеров – особенно после последних заявлений высокопоставленных чиновников США", – написал мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что наступил критический момент для независимости и государственности Украины

"Сегодня все должны отложить эмоции, потому что очень критический момент… Для независимости и государственности Украины, для безопасности и стабильности в Европе, в конечном счете – для будущего демократии в мире", – отметил городской голова столицы.

Мэр Киева также анонсировал свою встречу с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и участие в церемонии вручения премии Павла Адамовича в Европарламенте.