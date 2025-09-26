Кличко встретился с военными-киевлянами, которые вернулись из плена РФ. Фото

Военные-киевляне, освобожденные из российского плена, получили более 30 наград от столицы: медали "Честь. Слава. Держава".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который лично вручил награды во время встречи с защитниками в столичной мэрии.

Он рассказал, что по состоянию на сентябрь 2025 года из плена вернулись 238 киевлян-защитников. Среди них 83 – внутренне перемещенные лица, которые выбрали Киев своим новым домом.

"Мы делаем все, чтобы столица стала для них местом поддержки и восстановления. Но также помним, что 22 киевлянина-добровольца до сих пор находятся в плену. Мы делаем все возможное, чтобы каждый из пленных вернулся домой", – отметил Кличко.

Глава столицы добавил, что город также заботится о благосостоянии тех, кто вернулся из плена. Для них, в частности, введены различные программы помощи.

"Это медицинская и психологическая реабилитация, социальные услуги для семей, возможность быстрого восстановления документов, юридическая помощь", – отметил мэр Киева

Кличко поблагодарил военных за мужество, выдержку и силу духа.

"Они прошли через ад. Но выстояли! И уже, слава Богу, дома. Свободные и живые. Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – написал глава столицы