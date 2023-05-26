Кличко встретился с влиятельным сенатором-республиканцем США Линдси Грэхемом. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с влиятельным сенатором США от Республиканской партии Линдси Грэхемом (штат Южная Каролина) и другими представителями законодательного органа Соединенных Штатов.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра украинской столицы.

В конце апреля Кличко уже встречался с сенатором-республиканцем во время своего визита в Вашингтон.

"Отмечу, что Киевская власть заинтересована в воплощении на городском уровне инициатив по всестороннему развитию украинско-американских отношений. И нацелена на развитие сотрудничества с американскими партнерами в реализации совместных программ по внедрению реформ и восстановлению Украины - как с мэрией, так и с бизнес-кругами , общественными организациями", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил Линдси Грэхема за помощь, оказываемую Соединенными Штатами, и неизменную поддержку Украины. Мэр Киева выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество и усиление помощи Украине в ее борьбе с российским агрессором.