Кличко встретился с руководством американского Международного Республиканского Института (IRI) в Украине. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с директором американской неправительственной организации Международный Республиканский Институт (IRI) в Украине Майклом Дракманом и старшим региональным директором по Евразии IRI Стивеном Никсом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Американские партнеры заверили, что продолжат все делать, чтобы поддержка Украины в борьбе с российским агрессором не ослаблялась со стороны США.

"Обсудили ситуацию в Украине и в Киеве. В частности, также вопросы местного самоуправления и усилия общин в контексте вызовов, представших перед ними в преддверии сложной зимы. Американские партнеры засвидетельствовали поддержку борьбы Украины Соединенными Штатами и заверили, что продолжат делать все, чтобы эта поддержка не ослаблялась со стороны всех политических сил США, – отметил мэр Киева.

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Международный Республиканский Институт продолжает дело известного американского сенатора Джона Маккейна, великого друга Украины, последние 25 лет своей жизни возглавлявшего эту организацию, отметил Кличко.

"Маккейн многое сделал для содействия и поддержки демократических преобразований в Украине, внедрения необходимых реформ. Также поддерживал Украину в ее противостоянии российской агрессии, возглавлял работу Сената США с помощью Украины и во введении санкций против России в 2014 году", - написал Виталий Кличко.