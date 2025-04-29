Кличко встретился с президентом ЕНП Вебером: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко во время конгресса Европейской народной партии встретился с ее президентом Манфредом Вебером.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Обсудили ситуацию в Украине и необходимость усиления помощи от европейских партнеров. И финансовой, и военной, и дипломатической", – написал Кличко.

Мэр столицы рассказал, что также затронули вопросы местного самоуправления в Украине как важный фактор демократического общества.

"Наши партнеры в разговорах подчеркивают, что Украина, которая борется за свое европейское будущее, не должна потерять демократические достижения. Соблюдать принципы демократического государства", – сообщил Кличко.