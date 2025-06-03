Кличко встретился с мэром Брюсселя Клозом. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Брюсселе с мэром столицы ЕС Филиппом Клозом. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество городов.

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Об этом глава украинской столицы рассказал в своем Telegram.

"27-28 августа в Киев прибудет группа мэров европейских городов с символическим визитом солидарности. Все вместе мы осмотрим объекты инфраструктуры, поврежденные российскими обстрелами. Посетим Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи, Центр протезирования. Чтобы, в частности, определить потребности в медоборудовании для восстановления наших военных и ветеранов, с которым нам могут помочь партнеры", – отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что Брюссель передаст еще три автомобиля скорой – как гуманитарную помощь в рамках междугороднего сотрудничества.

"Определим с коллегами совместные проекты, которые реализуем при участии городов-партнеров Киева. Спасибо Филиппу Клозу, общине Брюсселя за постоянную помощь и поддержку. И за привлечение к ней еще большего круга наших друзей", – написал Кличко.