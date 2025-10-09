Кличко встретился с делегацией ПАСЕ в мэрии Киева

Городской голова столицы Виталий Кличко 9 октября встретился в Киевской мэрии с делегацией Парламентская Ассамблея Совета Европы во главе с докладчиком Саарой-Софией Марией Сирен. Во время разговора обсудили, как Киев живет и работает в условиях военного положения, а также важность сохранения результатов реформы децентрализации.

"Встретился в столичной мэрии с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с докладчиком ПАСЕ Саараю-Софией Марией Сирен. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Рассказал, как столица живет и работает в условиях военного положения. Речь шла о развитии местного самоуправления в Украине и о защите его прав. В частности, о необходимости сохранения результатов реформы по децентрализации. О соблюдении принципов демократии и законности на пути Украины в ЕС", – написал Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы в очередной раз подчеркнул необходимость усиления партнерами помощи, в частности военной, нашему государству в борьбе с российским агрессором. И поблагодарил за поддержку Украины, которая сегодня сражается за будущее всей Европы.