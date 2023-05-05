Кличко встретился с делегацией Международного фонда избирательных систем IFES. Фото

Городской глава Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией международной организации "Международный фонд избирательных систем (IFES)" во главе с ее Президентом Энтони Бенбури.

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Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"В частности, говорили о потенциальных направлениях сотрудничества городских властей и IFES в сфере гендерного равенства и продвижения женщин в политике, обеспечении инклюзивности избирательного процесса после победы Украины. Партнеров также интересовал вопрос влияния вынужденной миграции на подготовку и организацию послевоенных выборов. Речь шла и о восстановлении инфраструктуры проведение выборов в будущем: основные проблемы и необходимая международная техническая помощь", – написал мэр Киева.

Он также подчеркнул, что местное самоуправление и децентрализация – ключ к успешному, демократическому развитию нашего государства.

"Сегодня Украина нуждается в всесторонней поддержке международных партнеров – и в реформе местного самоуправления, и в судебной и антикоррупционной реформах, реформе государственного управления", – подчеркнул во время встречи Виталий Кличко.