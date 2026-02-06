Кличко встретился с делегацией Европарламента

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Специальной миссии Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны во главе с его председателем Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Виталий Кличко рассказал, как живет город в условиях энергетического кризиса и какая помощь сегодня критически необходима.

"Рассказал, как живет украинская столица в условиях энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами объектов критической инфраструктуры. И какая нам сегодня помощь критически необходима", – рассказал Кличко.

"Поблагодарил европейских друзей за ту помощь, которую они уже оказывают в этой чрезвычайной ситуации. И за неизменную поддержку борьбы нашего государства за свободу, независимость и европейское будущее", – отметил Виталий Кличко.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что поддерживают стремление Украины стать частью большой европейской семьи, подчеркнул мэр Киева.