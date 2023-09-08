Кличко встретился с делегацией депутатов Национального собрания Франции

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией депутатов Национального собрания Франции – членов межпарламентской группы дружбы "Франция-Украина" во главе с Бенжаменом Аддадом. В ходе встречи обсудили послевоенное восстановление Украины и ее столицы.

Видео дня

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Францию за помощь и поддержку Украины.

"Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Необходимость усиления поддержки и помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором. Поблагодарил Францию за помощь оружием, политическую и экономическую поддержку, гуманитарную помощь", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что сотрудничество Киева с французской столицей и Метрополией Большого Парижа успешно развивается.

"Также важно для нас эффективное сотрудничество Киева с французской столицей и с Метрополией Большого Парижа. И она успешно развивается. Также всех интересует, какой мы видим послевоенное восстановление Украины и ее столицы. Безусловно, она должна происходить в условиях демократического государства и его общества, прозрачного законотворчества, эффективной борьбы с коррупцией, сильного местного самоуправления", – подчеркнул Виталий Кличко.