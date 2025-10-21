Кличко встретился с чрезвычайными и полномочными послами Латвии и Чехии

Мэр Киева Виталий Кличко 21 октября встретился в столичной мэрии с чрезвычайными и полномочными послами Латвийской и Чешской Республик в Украине Андрейсом Пилдеговичсом и Лубошем Веселы. В ходе встречи обсудили ситуацию в Киеве и Украине.

Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

"Рассказал, как в условиях войны город предоставляет все сервисы киевлянам, поддерживает и обновляет поврежденные агрессором объекты критической и социальной инфраструктуры. Восстанавливает жилые дома", – написал Кличко.

По словам мэра столицы, речь также шла о вызовах предстоящей зимы в условиях, когда враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре украинских городов и поселков.

"Говорили и о необходимости развития местного самоуправления в Украине и о защите его прав. Поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине", – отметил Кличко.