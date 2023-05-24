Кличко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Украине: обсудили сотрудничество на межрегиональном уровне

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном. Кличко отметил, что сотрудничество с Китаем, в частности, на межрегиональном уровне, является важным фактором усиления сотрудничества в торгово-экономической и культурной отраслях.

Видео дня

"Позиция Украины по политике Единого Китая остается неизменной согласно взятым международным обязательствам. Сотрудничество на межрегиональном уровне является важным фактором усиления сотрудничества в торгово-экономической и культурной отраслях. Киев имеет соглашения о сотрудничестве с такими китайскими городами, как Пекин, Сучжоу, Сучжоу , Ухань", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что в этом году исполняется 30 лет побратимства между городами Киевом и Пекином. И выразил надежду на дальнейшее сотрудничество со столицей Китая.