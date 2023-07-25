Кличко встретился с Бриджит Бринк и представителями посольства США

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Встреча прошла в столичной мэрии.

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Об этом мэр Киева сообщил в Telegram-канале. Он отметил, что в ходе встречи обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также подготовку столицы к отопительному сезону.

Также, по словам мэра столицы, обсудили дальнейшее американо-украинское сотрудничество.

"Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", – сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.