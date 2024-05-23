Кличко вручил столичным художникам награды премии 'Киев'

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил Художественную премию "Киев" выдающимся деятелям, которые развивают национальную культуру и представляют ее на мировом уровне. Эта награда является второй по престижности после Шевченковской премии.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя столицы.

"Очень важно, что даже в такое драматическое для нашего государства время проходят художественные акции, которые объединяют и поддерживают нас. Наша культура стала жизненной силой для украинцев. Ведь национальная история, традиции, искусство, самобытность как никогда помогают удержать свою независимость. Власти Киева приложили максимум усилий, чтобы сегодняшнее событие произошло, и мы имели возможность достойно отметить лучших художников столицы, – отметил мэр Киева.

"И теперь премия составляет 50 тысяч гривен, ее увеличили вдвое. Именно вы, киевляне, художники, делаете наш город прекрасным. Каждый из вас своим личным вкладом формирует Киев как культурную европейскую столицу. Произведения, которые отмечаем нынешней премией, являются нашим национальным достоянием. Благодаря вашему таланту, труду мир услышал неповторимую музыку. Убедился, что мы не только зрители, но и производители качественного кино.

Художественную премию "Киев" вручили в девяти номинациях: в отраслях театрального искусства имени Амвросия Бучмы, изобразительного искусства имени Сергея Шишко, музыкальной композиции имени Артемия Веделя, хореографического искусства имени Павла Вирского, циркового искусства имени братьев Василия и Александра, народного декоративного искусства имени Сергея Колоса, журналистики имени Анатолия Москаленко и литературы имени Евгения Плужника.