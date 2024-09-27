Кличко вручил сертификаты на квартиры военным, получившим инвалидность на войне, и семьям погибших Героев

Мэр Киева Виталий Кличко вручил еще 67 сертификатов на квартиры участникам боевых действий, военным, получившим инвалидность на войне, и семьям погибших Героев. Жилье закупили за счет бюджета города.

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О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

"Более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают Украину на фронте. Киев продолжает заботиться о наших защитниках. И обеспечение их жильем – важный вопрос для города, – написал Кличко.

В очереди на получение жилья в столице находятся почти 6 тысяч военных и членов семей погибших Героев.

"На законодательном уровне государство закрепило их право на получение жилья. Но реализовать его они не имеют возможности. Поэтому Киев не стоит в стороне", – отметил мэр Киева.

В 2023 году столица приобрела 107 квартир в доме на пр. Академика Глушкова. Именно в нем жилье, сертификаты на которое военные и их семьи сегодня получили. Дом готов к заселению, в квартирах сделан ремонт.

"В целом в этом году город предоставил участникам боевых действий и семьям погибших 121 сертификат на жилье. А также – 88 квартир столица оплатила на условиях софинансирования 50/50", – отметил Кличко.