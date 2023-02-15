Кличко вручил отличие физиотерапевту Еремину, который на волонтерских началах занимается реабилитацией военных

Мэр Киева Виталий Кличко отметил почетной грамотой физиотерапевта и реабилитолога Александра Еремина. Еремин является основателем "Реабилитационного центра EREMINCENTER", который помогает военнослужащим, пострадавшим во время боевых действий. Свою деятельность центр осуществляет на территории Киевского велотрека уже около 2,5 лет. И на волонтерских началах помогает военнослужащим с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Команда реабилитационного центра работает над восстановлением опорно-двигательного аппарата украинских защитников по авторской методике Еремина – статически динамической физической реабилитации. Сам Александр Еремин работал физиотерапевтом в ФК "Шахтер", сборных Украины по гандболу, баскетболу, хоккею, легкой атлетике, стажировался в Германии и Израиле.

Сегодня очень важно объединять усилия для помощи украинским воинам, которые получили ранения во время боевых действий, защищая Украину. И важно, что обновленный киевский велотрек имеет необходимые ресурсы для работы профессиональных и опытных реабилитологов, которые знают свое дело и облегчают и ускоряют нелегкий путь к выздоровлению наших защитников и защитниц", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в мае 2017 года Киевский велотрек был открыт после полной реконструкции. Город обновил не только сам велотрек, в частности трибуны и площадь над виражом, но и его админздания, благоустройство прилегающих территорий, например, сквера Гончара.