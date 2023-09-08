Кличко вручил награды городского головы киевским предпринимателям

Мэр Киева в столичной мэрии поздравил предпринимателей столицы с профессиональным праздником и вручил благодарности киевского городского головы.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

По его словам, каждый год в первое воскресенье сентября в Украине отмечают День предпринимателя. Сегодня в столице действуют более 340 тысяч субъектов предпринимательства. В январе-июне текущего года в городской бюджет они уплатили более 24,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

"Это на 6,1 млрд грн, или на 32%, больше, чем за соответствующий период 2022 года. Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию, ограниченность финансов, в столице реализуется Программа финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Столичная власть делает все, чтобы строить свои отношения с бизнесом на основе диалога и партнерства, и в дальнейшем будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил столичных предпринимателей за то, что даже в условиях войны они продолжают работать, платить налоги в городской бюджет и обеспечивать рабочие места. Поблагодарил Кличко и тех, кто продолжает волонтерить, помогать Вооруженным силам. Многие предприниматели сегодня сражаются на передовой с оружием в руках.

Виталий Кличко вручил 25 лучшим предпринимателям столицы благодарности киевского городского головы.