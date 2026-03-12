Кличко вручил киевским коммунальщикам 60 знаков отличия от столицы

Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения мэр Киева Виталий Кличко поздравил в столичной мэрии киевских коммунальщиков и вручил им 60 отличий от столицы: Благодарности Киевского городского головы и Почетные грамоты.

О событии глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Коммунальщики, без преувеличения, современные герои нашего города! Киев пережил разрушительную и беспощадную зиму под обстрелами врага – самую сложную во время этой полномасштабной войны. Критической инфраструктуре столицы враг нанес масштабные повреждения", – сообщил Кличко.

Он добавил, что Киев выстоял, прежде всего – благодаря самоотверженной круглосуточной работе коммунальщиков.

"Ежедневно более тысячи коммунальщиков Киева выполняли колоссальную работу по восстановлению услуг после массированных обстрелов. Киевлянам возвращали тепло, свет и воду в чрезвычайно сложных и опасных условиях", – отметил Кличко.

Глава столицы рассказал, что тысячи аварий устраняли менее чем за сутки. Несколько раз приходилось сливать воду из систем теплоснабжения одновременно в нескольких тысячах домов.

"Прошлая зима – это и также уровень изнурительного, но результативного героизма энергетиков, спасателей, других городских служб и подразделений. Спасибо за то, что мы преодолели этот сложный период! И продолжаем работать и восстанавливать наш город", – отметил Кличко.