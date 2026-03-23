Кличко во Львове вручил благодарности коммунальщикам, которые помогали спасать Киев после обстрелов РФ зимой

Мария Шевчук
Кияни
1 минута
2,7 т.
Мэр Киева Виталий Кличко во Львове вручил благодарности коммунальщикам, которые помогали спасать Киев после обстрелов РФ зимой.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"По дороге из командировки имел возможность заехать во Львов. И поблагодарить людей, которые помогали Киеву преодолевать последствия сокрушительных ударов врага по объектам критической инфраструктуры столицы", – написал Кличко.

Он отметил, что в январе и феврале бригады коммунальщиков из многих городов Украины приехали в Киев. И вместе с киевскими специалистами работали круглосуточно, на февральском морозе, чтобы восстановить тепло- и энергоснабжение в дома киевлян.

"Во Львовском горсовете вручил 51 благодарность Киевского городского головы тепловикам, энергетикам, работникам Львовского водоканала", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что только вместе, объединив усилия, помогая друг другу можно выстоять!

