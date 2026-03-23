Кличко во Львове вручил благодарности коммунальщикам, которые помогали спасать Киев после обстрелов РФ зимой
Мэр Киева Виталий Кличко во Львове вручил благодарности коммунальщикам, которые помогали спасать Киев после обстрелов РФ зимой.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"По дороге из командировки имел возможность заехать во Львов. И поблагодарить людей, которые помогали Киеву преодолевать последствия сокрушительных ударов врага по объектам критической инфраструктуры столицы", – написал Кличко.
Он отметил, что в январе и феврале бригады коммунальщиков из многих городов Украины приехали в Киев. И вместе с киевскими специалистами работали круглосуточно, на февральском морозе, чтобы восстановить тепло- и энергоснабжение в дома киевлян.
"Во Львовском горсовете вручил 51 благодарность Киевского городского головы тепловикам, энергетикам, работникам Львовского водоканала", – отметил мэр Киева.
Кличко отметил, что только вместе, объединив усилия, помогая друг другу можно выстоять!