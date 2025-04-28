Кличко в Валенсии примет участие в конгрессе Европейской народной партии

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в конгрессе Европейской народной партии (EPP Congress 2025), который состоится 29-30 апреля в испанской Валенсии.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

Конгресс соберет лидеров государств, политических сил, местного самоуправления, депутатов Европарламента и общественных деятелей. Участники будут обсуждать ключевые вызовы для Европы, среди которых поддержка Украины в войне против российской агрессии и дальнейшее усиление европейского единства.

Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы. Местное самоуправление играет ключевую роль в этой борьбе – в устойчивости наших громад, в восстановлении городов, в обеспечении помощи людям. Наш голос должен звучать сейчас на всех международных платформах. Потому что будущее Украины – это будущее всего европейского сообщества", – подчеркнул Виталий Кличко.

В ходе Конгресса мэр Киева проведет ряд встреч с европейскими лидерами и партнерами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, укрепление устойчивости украинских городов, планы их послевоенного восстановления.

Конгресс ЕНП 2025 станет важной платформой для координации совместных действий в защите демократических ценностей, безопасности на европейском континенте, в противостоянии экстремизма и популизма.

Европейская народная партия – крупнейшая и влиятельная общеевропейская политическая сила, основанная в 1976 году. Партия, насчитывающая 84 партии-члена и партнера из 43 стран, защищает ценности и принципы сильной и демократической, прозрачной и объединенной Европы. ЕНП последовательно поддерживает целостность и суверенитет нашей страны, а также движение Украины в ЕС.

Партия УДАР является ассоциированным членом ЕНП.