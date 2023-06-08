Кличко: в столице презентовали 'Электронный кабинет Защитника', разрабатываемый для киевлян-участников войны

В четверг, 8 июня, в киевской мэрии членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников и ветеранам презентовали новый сервис, который создает столица, - "Электронный кабинет Защитника". Он позволит получать услуги по принципу "единственного окна".

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев как современный цифровой город разрабатывает и внедряет "Электронный кабинет Защитника", – отметил мэр. Киева. - В нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 - государственных. От социальных и медицинских - до образовательных и помощи в трудоустройстве", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что сервис позволит получать услуги по принципу "единого окна". В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения.

Запустить работу "Электронного кабинета Защитника" город планирует до конца 2023 года.

Напомним, сегодня более 100 тысяч киевлян защищают Украину от российских варваров. В конце марта Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" на 2023-2025 годы, разработку которой инициировал мэр столицы. Одной из важных мер целевой программы является, в частности, создание нового городского сервиса – "Электронный кабинет Защитника".