Кличко в Словакии встретился с мэром Братиславы Матушем Валло

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Братиславе – городе-побратиме Киева, с мэром словацкой столицы Матушем Валло. Руководители двух столиц обсудили дальнейшую поддержку и помощь Украине и Киеву

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил господина Валло за гуманитарную и финансовую помощь его города и страны нашему государству. Отдельно Киев благодарен за передачу Братиславой с начала полномасштабной войны 23 городских автобусов, которые уже курсируют по улицам нашей столицы", - отметил Кличко.

"В январе прошлого года Матуш Валло посещал в знак поддержки и солидарности Киев, вместе с мэрами Варшавы, Праги и Будапешта – Столиц, основавшими альянс Пакт свободных городов. В сентябре 2022 года к Пакту присоединился Киев. И мы продолжаем наше сотрудничество, обсуждаем новые проекты для реализации для восстановления Киева и Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что прошлогодний визит мэра Братиславы в Киев поразил его. И так родилась новая песня о столице Украины. Потому что мэр Братиславы – еще и музыкант.

"Поп-рок-группа, в которой Матуш играет на бас-гитаре, в новый альбом записал песню "Один день в Киеве". И уже исполняет ее на концертах. Получил виниловую пластинку с новым альбомом в подарок. Послушаем и мы", – написал Виталий Кличко.