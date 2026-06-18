Кличко в Киевском городском совете наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная башня»

На заседании Киевсовета в четверг, 18 июня, были вручены награды 16 учащимся учебных заведений столицы – победителям и призерам X Кубка мэра Киева по шахматам "Хрустальная ладья" – 2026.

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О событии мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём Telegram.

"Этот Кубок является одним из самых масштабных детских спортивных проектов города", – отметил Кличко.

Глава столицы отметил, что цель Кубка – развитие интеллектуального спорта, поддержка одарённой молодёжи и популяризация шахматного искусства среди учащихся Киева.