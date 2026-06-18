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Кличко в Киевском городском совете наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная башня»

Мария Шевчук
Кияни
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Этот Кубок один из самых масштабных детских спортивных проектов города
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На заседании Киевсовета в четверг, 18 июня, были вручены награды 16 учащимся учебных заведений столицы – победителям и призерам X Кубка мэра Киева по шахматам "Хрустальная ладья" – 2026.

О событии мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём Telegram.

Мэр Киева наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная ладья»
Мэр Киева наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная тура»
Мэр Киева наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная тура»

"Этот Кубок является одним из самых масштабных детских спортивных проектов города", – отметил Кличко.

Глава столицы отметил, что цель Кубка – развитие интеллектуального спорта, поддержка одарённой молодёжи и популяризация шахматного искусства среди учащихся Киева.

Мэр Киева наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная башня»
Мэр Киева наградил победителей и призеров кубка по шахматам «Хрустальная тура»
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