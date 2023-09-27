Кличко в канун Дня работника образования поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии поздравил педагогов с профессиональным праздником, который в Украине отметят 1 октября. Также Кличко вручил награды лучшим работникам отрасли.

Об этом идет речь на сайте городского головы столицы.

"Сегодня столичное образовательное сообщество объединяет 67 тысяч работников, которые обеспечивают деятельность более 1000 учебных заведений города. Из них более 38 тысяч педагогических работников, – отметил мэр Киева. – Уже второй год подряд новый учебный год Киев начал в условиях военного положения. В это сложное для страны время перед педагогами встал новый вызов – обучать детей в условиях войны. Образователи Киева продолжают держать свой фронт 24/7.

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Он отметил, что часть работников отрасли пошли в ряды Вооруженных сил и с оружием в руках защищают Украину на передовой. По состоянию на 1 сентября этого года мобилизовано около 500 столичных педагогов, из них 236 – учителей, 11 педагогов погибли. Минутой молчания присутствующие в зале почтили память павших воинов.

"В связи с военными действиями более тысячи работников образовательной отрасли выехали за границу. 219 учителей продолжают работать дистанционно. С этим связано наличие в учебных заведениях вакансий – как педагогических, так и технических работников. На вакантные места в столичные учебные заведения уже трудоустроили около 1500 работников с временно оккупированных территорий", – рассказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что столичные власти высоко ценят работу педагогов, которые демонстрируют выдержку, единство и занимаются и волонтерской деятельностью. За самоотверженность, активную гражданскую позицию и профессиональную работу в военное время в 2023 году отмечены более 2 тысяч работников столичных учебных заведений. Более 100 из них – награды Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Министерства обороны. Один педагог получил звание Заслуженный работник образования Украины.

В канун Дня работника образования мэр Киева вручил Почетные грамоты за добросовестную многолетнюю работу 13 педагогическим работникам. Денежными премиями городские власти отметили 12 победителей I тура всеукраинского конкурса "Учитель года-2023" – за І место – 26 800 грн, за ІІ место – 20 100 грн, за третье место – 13 400 грн.