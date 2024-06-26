Кличко в День крымскотатарского флага: нас объединяет общее видение будущего в новой Украине

Крымскотатарское знамя стало для коренного народа временно оккупированного Крыма символом борьбы за собственные права и освобождение полуострова от русской оккупации.

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Об этом в поздравлении по случаю Дня крымскотатарского флага заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы поднимаем крымскотатарские флаги, чтобы почтить мужество коренного народа Крыма и Украинского государства. Поскольку этот народ сформировался на территории, которая сегодня находится в международно признанных границах Украины, и не имеет государственности вне ее", – написал глава столицы.

По его словам, "сейчас это знамя является символом борьбы за права коренного народа Крыма, освобождения полуострова от российской оккупации и одним из символов восстановления территориальной целостности Украины".

Мэр Киева напомнил, что сегодня крымские татары как представители украинской нации "демонстрируют несокрушимость духа, мужественно сражаются против российских оккупантов в рядах Вооруженных Сил Украины".

"Нас объединяют не только общие цвета флагов, но и общее видение будущего в новой отстроенной Украине. Наша общая борьба обязательно завершится победой. И крымскотатарский флаг снова развевается над Бахчисараем и Форосом, Джанкоем и Гурзуфом. Потому что Крым – это Украина", – подчеркнул Кличко.