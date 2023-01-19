Кличко в Давосе принял участие в неформальной встрече лидеров мировой экономики и выступил на традиционном мероприятии The Washington Post

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром приняли участие в неформальной встрече лидеров мировой экономики "Подготовка к новой геополитической эре", где, в частности, обсуждали восстановление мира и порядка, необходимую помощь Украине.

Видео дня

"Мы призываем наших партнеров и друзей усилить поддержку и помощь Украине безотлагательно. Это касается увеличения поставок современного оружия, экономической и финансовой помощи, еще более суровых санкций в отношении России. Я хочу подчеркнуть, что все нужно делать вовремя и в необходимых объемах. Потому что, например , очень важно, что в Украину поступят мощные комплексы ПВО, тяжелое вооружение. Но это происходит тогда, когда агрессор уже уничтожил так много объектов критической инфраструктуры Украины, когда ведутся такие ожесточенные бои на Донбассе", - подчеркнул Кличко.

В ходе встречи Виталий и Владимир Кличко пообщались, в частности, с Президентом Польши Анджеем Дудой, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрою, министром финансов Канады Христеем Фриландом и другими политиками.

О помощи оружием говорил Виталий Кличко и на двусторонней встрече с министром развития международного сотрудничества и торговли Швеции Йоханом Форселом. Министр сообщил, что Швеция планирует в скором времени передать САУ Archer и противотанковые комплексы NLAW.

Выступил Кличко и на мероприятии, которое традиционно организует в Давосе американское издание The Washington Post и собирает самых влиятельных американских и мировых политиков и представителей мирового бизнеса. В этом году главной темой встречи была война на Украине и помощь для победы Украины.

"Мы благодарны нашим партнерам за помощь. Но для нашей победы она должна быть мощнее. У Украины нет других вариантов, чем победить, – подчеркнул мэр Киева. – И, хотя битва за наше будущее еще продолжается, мы должны уже сегодня думать, какой будет наша страна завтра, мы понимаем, насколько важно, чтобы Украина продолжала реформы даже в условиях военного положения, и вышла из войны новой страной – сильной и современной, от этого будет зависеть также успех послевоенного восстановления и темп продвижения к членству в ЕС и НАТО, которое поддерживает абсолютное большинство украинцев", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также братья Кличко приняли участие в украинском завтраке в Давосе.