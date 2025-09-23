Кличко в честь профессионального праздника наградил столичных спасателей

Столичные спасатели, которые на днях отмечали свой профессиональный праздник, получили 35 отличий от города: медали "Честь.Слава. Государство", почетные грамоты и благодарности киевского городского головы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала этого года столица подверглась больше всего вражеских обстрелов с момента полномасштабного вторжения. И именно спасатели – первые на месте в самые драматические моменты, чтобы спасти, помочь, поддержать", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что несмотря на высокую нагрузку в условиях войны спасательные службы работают четко, слаженно и неутомимо.

"Спасибо нашим спасателям за преданный труд, за отвагу и профессионализм. За то, что рискуя собственной жизнью, спасают жизни других людей", – отметил Кличко.

Киев – уникальный город, ведь имеет собственную муниципальную аварийно-спасательную службу, которая в партнерстве и координации с подразделениями ГСЧС обеспечивает ликвидацию чрезвычайных ситуаций.