Кличко в Брюсселе обсудит помощь Киеву и поддержку Украины с лидерами ЕНП

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях к 50-летию Европейской народной партии в Брюсселе.

Видео дня

О событии глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Запланированы встречи с европейскими политиками. Будем говорить о дальнейшей поддержке Украины, помощь Киеву, укрепление сотрудничества с европейскими городами и привлечения ресурсов для восстановления нашего государства", – написал Кличко.

Он добавил, что такие встречи – это возможность донести правду о последствиях войны, о вызовах, с которыми живет Киев, и о потребности в помощи Украине. Это также возможность усиливать сотрудничество, которое помогает Украине выстоять.

"В мероприятии в Брюсселе примут участие лидеры европейских государств и правительств, представители институтов ЕС и политики из разных стран. ЕНП остается крупнейшей политической силой Европы и объединяет более 80 партий из более чем 40 стран", – отметил мэр Киева.

Он напомнил, что партия "УДАР" с 2023 года является ассоциированным членом Европейской народной партии.