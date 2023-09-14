Кличко в Берлине призвал Шольца как можно скорее предоставить Украине Taurus

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром посетили в Берлине мероприятие Bild 100, на котором присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Воспользовавшись случаем, Виталий Кличко призвал Шольца как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетили с Владимиром в Берлине мероприятие Bild 100. На которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей. Во время выступлений мы говорили о помощи, которая жизненно важна сегодня для борьбы и победы Украины", - написал Виталий Кличко.

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Мэр Киева обратился к присутствовавшему на западе канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой как можно быстрее предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Это нужно нам, чтобы защитить свободу не только своей страны, но и безопасность всего цивилизованного мира", – подчеркнул Кличко.