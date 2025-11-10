Кличко в Берлине примет участие в Инвестиционном форуме Киева

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в Инвестиционном форуме города Киева – 2025, который состоится 12 ноября в Берлине. Форум соберет инвесторов, представителей власти европейских городов, бизнеса и международных партнеров, чтобы обсудить совместные решения и определить проекты по послевоенному восстановлению Киева и укреплению европейской стойкости.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

Мероприятие, которое организуют мэрии Киева и Берлина, состоится под лозунгом "Инвестируем в стойкость. Формируем будущее". Откроют Форум мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер.

После форумов в Брюсселе в 2022 и 2023 годах событие впервые состоится в Берлине – городе, символизирующем восстановление, инновации и партнерство. На мероприятии, в частности, обсудят инвестиции в инфраструктуру, экономику и инновационные проекты в Киеве. Также важной темой форума станет социальное предпринимательство как одна из основ восстановления.

"Уже в девятый раз Киевский инвестиционный форум собирает лидеров для формирования общего видения восстановления и устойчивости. От Киева до Брюсселя. А теперь и в Берлин. Наше сотрудничество отражает устойчивость и силу партнерства. Вместе мы сильнее и эффективнее. Европа заинтересована в успешной Украине", – отметил Виталий Кличко.

Инвестиционный форум города Киева был основан Киевской городской государственной администрацией в 2012 году. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 и 2023 годах по приглашению мэра города Филиппа Клоза форум проводили в Брюсселе.