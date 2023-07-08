Кличко: украинцы за 500 дней полномасштабной войны разрушили миф о 'непобедимой' российской армии

Украинцы за 500 дней полномасштабной войны показали всему миру свой дух, силу и несокрушимость и разрушили миф о якобы "непобедимой" российской армии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире Национального телемарафона "Единые новости", сообщается на сайте главы столицы.

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"Уже 500 дней длится полномасштабная война. А они хотели захватить нас за три дня. И даже некоторые западные эксперты считали, что россии это удастся. Мы же все вместе выстояли. Показали нашу мощь. Отбили нашествие от столицы. И многие из киевлян сегодня продолжают бить врага на фронте, – сказал мэр Киева. – Украинцы разрушили миф о якобы "сильной и непобедимой" российской армии. Эта варварская война – большой вызов для нашей страны. Вызов, который сплотил украинскую нацию", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что враг за время полномасштабной войны нанес разрушения и повреждения почти 800 зданиям столицы. 420 из них – жилые дома.

"Подавляющую часть наиболее поврежденных домов мы уже восстановили и люди вернулись в свои дома, – отметил мэр столицы. – Но враг не оставляет попыток нас запугать. И Киев остается его главной целью. Потому что столица – это сердце страны. Однако я уверен: мы победим и мир будет на нашей земле!", – подчеркнул Виталий Кличко.