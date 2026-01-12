Кличко созывает закрытую сессию Киевсовета, на которой фракция 'ЕС' надеется принять важные решения для преодоления блэкаута

Мэр Киева Виталий Кличко созывает на ближайший четверг, 15 января, сессию Киевсовета, на котором рассмотрят функционирование столицы в условиях чрезвычайного положения. В то же время депутаты "Евросолидарности" в Киевсовете надеются принять на этой сессии ряд важных решений, которые они инициируют для преодоления последствий энергетического кризиса, вызванного масштабными обстрелами РФ во время резкого снижения температуры воздуха.

Кличко анонсировал сессию Киевсовета в Telegram-канале. А инициативы "ЕС" озвучили лидеры фракции во время брифинга.

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал созыв сессии Киевсовета 15 января, в повестке дня два вопроса – жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) и дополнительное финансирование из бюджета столицы для ВСУ.

По его словам, на сессию будет вынесено два вопроса.

"Первый. Как Киев функционирует и обеспечивает жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации," – написал Кличко. По его словам, полную информацию о реальном состоянии дел депутатам должен предоставить и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. "Заслушаем также предложения депутатов по их помощи жителям в районах и домах, где сейчас самые острые проблемы," – добавил мэр Киева.

"Второе. Вопрос выделения дополнительного финансирования из бюджета столицы на обеспечение потребностей подразделений Вооруженных сил Украины (городская целевая программа "Защитник Киева")," – сообщил Кличко.

Мэр отметил, что заседание состоится в закрытом режиме, поскольку часть информации, которая будет озвучена, подпадает под режим ДСП — информации с ограниченным доступом.

Депутаты "Евросолидарности" инициируют ряд решений для преодоления последствий энергетического кризиса в столице.

Как отметил во время брифинга председатель фракции Владимир Прокопив, ситуация в столице очень непростая.

"Мы последовательно отстаивали в бюджете города Киева такие вопросы, как когенерация, программа софинансирования альтернативного обеспечения, альтернативное обеспечение источниками питания медицинских учреждений. И в продолжение этого на ближайшем пленарном заседании мы будем требовать нескольких простых вещей". – сказал Прокопив.

Прежде всего фракция "ЕС" инициирует выделение средств для дополнительного финансирования служб, которые в круглосуточном режиме работают, чтобы наладить системы жизнеобеспечения. "Это наши коммунальщики, это представители управляющих компаний, это представители Киевэнерго, Водоканала, ГСЧС, медики, все остальные, кто сейчас, не покладая рук, делает все возможное. Такие люди по инициативе фракции "Европейская Солидарность" должны получить премии", – сказал Владимир Прокопив.

"Также помощь должны получить социально незащищенные слои населения. Они не могут помочь себе сами, поэтому это на себя должен взять киевский городской совет. "Европейская Солидарность" такой проект решения разработала и будет просить коллег его поддержать. А также будет наше обращение о немедленном возвращении восьми миллиардов, которые были изъяты из городского бюджета. Нами было запланировано их потратить на закупку альтернативных источников питания. Если бы мы это сделали, мы бы сейчас не имели такой ситуации. И в этом виноват каждый народный депутат, который проголосовал за то, чтобы у Киева эти деньги забрать", – напомнил Прокопив.