Кличко собрал расширенное совещание с руководителями столицы: о чем говорили
В Киеве состоялось расширенное совещание с участием глав районов, заместителей председателя КГГА, руководителей структурных подразделений и стратегических коммунальных предприятий.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Обсудили вопросы обеспечения жизнедеятельности города. В частности: ликвидацию последствий вражеских атак, подготовку к отопительному сезону и к новому учебному году", – отметил Кличко.
Глава Киева отметил, что все службы города в сложных условиях военного положения должны действовать максимально слаженно и эффективно.
Он также призвал городских чиновников соблюдать действующее законодательство, регламент исполнительного органа Киевского городского совета и временного распределения обязанностей между заместителями, чтобы не допускать несогласованных решений или тех, которые не согласованы с профильными заместителями председателя КГГА.
"Политика не должна преобладать и вызывать хаос в управлении городом. Все руководители должны руководствоваться прежде всего профессиональными обязанностями и законодательством. Потому что жизнедеятельность города, комфорт его жителей не обеспечишь политическими лозунгами, дешевыми шоу и постами в соцсетях", – отметил мэр Киева.