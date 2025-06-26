Кличко собрал расширенное совещание с руководителями столицы: о чем говорили

В Киеве состоялось расширенное совещание с участием глав районов, заместителей председателя КГГА, руководителей структурных подразделений и стратегических коммунальных предприятий.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Обсудили вопросы обеспечения жизнедеятельности города. В частности: ликвидацию последствий вражеских атак, подготовку к отопительному сезону и к новому учебному году", – отметил Кличко.

Глава Киева отметил, что все службы города в сложных условиях военного положения должны действовать максимально слаженно и эффективно.

Он также призвал городских чиновников соблюдать действующее законодательство, регламент исполнительного органа Киевского городского совета и временного распределения обязанностей между заместителями, чтобы не допускать несогласованных решений или тех, которые не согласованы с профильными заместителями председателя КГГА.

"Политика не должна преобладать и вызывать хаос в управлении городом. Все руководители должны руководствоваться прежде всего профессиональными обязанностями и законодательством. Потому что жизнедеятельность города, комфорт его жителей не обеспечишь политическими лозунгами, дешевыми шоу и постами в соцсетях", – отметил мэр Киева.