Кличко со студентами из 10 стран мира обсудил жизнь в Киеве во время войны
Мэр Киева Виталий Кличко встретился со студентами и выпускниками Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и нескольких других университетов США.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Мэр столицы отметил, что в Украину приехала группа молодых лидеров, ученых, предпринимателей и деятелей гражданского общества из 10 стран мира. Участие в дискуссии приняли и выпускники Гарварда из Украины.
"Обсудили ситуацию в Киеве. В частности, то, как столица в условиях войны поддерживает и обновляет инфраструктуру, поврежденную агрессором, восстанавливает жилые дома, предоставляет сервисы горожанам. Делает все для того, чтобы внутренние переселенцы жили комфортно и легче адаптировались на новом месте. Как Киев помогает защитникам на фронте. Речь шла и о постоянной поддержке и помощи международных партнеров – финансовую, военную, гуманитарную", – написал Кличко.
Он отметил, что интересовали также молодежь перспективы послевоенного восстановления и развития Киева и Украины, воплощение инновационных проектов, к которым могут присоединиться иностранные компании и специалисты.