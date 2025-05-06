Кличко сказал, сколько людей уже получили денежную помощь после ударов врага по Святошинскому району

59 жителей Святошинского района Киева, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российского обстрела 24 апреля, уже получили от города по 40 тысяч гривен в качестве компенсации аренды жилья на два месяца, еще 610 получили по 10 тыс. грн на ремонт домов, где они продолжают жить.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается Святошинского района, где много поврежденных домов и уничтоженного жилья, – 610 пострадавших жителей уже получили от столицы по 10 000 грн. 59 человек – по 40 000 на оплату аренды жилья, пока город будет восстанавливать их квартиры. И жители еще подают заявления на помощь", – написал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мэр Киева осмотрел жилой дом в Оболонском районе, который был поврежден в результате вражеской атаки в ночь на 4 мая. Из-за попадания дрона в крышу здания на последнем этаже загорелась квартира. В ней частично повреждено перекрытие и выгорели одна комната и коридор. Город восстановит помещение и выплатит помощь на аренду жилья пострадавшим жителям.