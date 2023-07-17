Кличко с послом США и руководителями USAID посетили один из объектов критической инфраструктуры Киева. Фото

klichko.orgМэр Киева Виталий Кличко, администратор Саманта Пауэр и руководители Агентства США по международному развитию (USAID) и делегация посольства США во главе с послом Бриджит Бринк посетили один из столичных объектов критической инфраструктуры. Они осмотрели оборудование, поврежденное и разрушенное в результате ракетных ударов России, а также проведенные в настоящее время работы по восстановлению объекта и подготовке города к предстоящей зиме.

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"Массированные атаки России повлекли за собой повреждение и разрушение почти 60% объектов энергетической инфраструктуры. Киев реагировал на критическую ситуацию и внедрял алгоритмы резервного энергоснабжения. Без колоссальной технической поддержки международных партнеров это бы вряд ли удалось, – отметил мэр Киева. – На протяжении широкомасштабной войны США и USAID оказывают системную техническую помощь украинской столице. Благодаря этому мы прошли прошлый отопительный сезон и уже готовимся к следующему", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году при поддержке Правительства США на участках, поврежденных ракетными обстрелами, столица провела перекладку теплосетей. - На современные предварительно-изолированные трубы европейского образца с системой сигнализации о повреждениях.

"USAID передал для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" 137 генераторов, что позволило оборудовать 25% котельных города альтернативными источниками питания. И продолжать отапливать дома, больницы и важные социальные объекты. Генераторы также передали аварийно-восстановительным бригадам для проведения ремонтных бригад. "Киевтеплоэнерго" получило от USAID 4 современных экскаватора, которые сразу приступили к работе по восстановлению на объектах теплоэнергетической инфраструктуры", - сказал Кличко.

Общий объем переданной USAID Киеву помощи достиг почти 150 млн. грн. Это помощь в виде обновления поврежденных участков теплосетей, комплектующих, генераторов, специализированной техники – экскаваторов, покупки соли для смягчения воды во время производственных процессов. Предоставление технической помощи для "Киевтеплоэнерго" стало возможно также благодаря слаженным действиям USAID и USAID Проекта энергетической безопасности.

Виталий Кличко поблагодарил USAID в лице его главы Саманты Пауэр за масштабную и системную поддержку, которую обеспечивает правительство США.