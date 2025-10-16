Кличко с мэром Брюсселя Клозо встретились с украинскими военными, которые проходят реабилитацию в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили одну из больниц столицы, где лечат раненых украинских военных, а также помогают им в ментальной реабилитации.

Видео дня

О встрече с украинскими защитниками Кличко рассказал в своем Telegram.

"В прошлом году этому медучреждению столица Бельгии передавала медоборудование. Тогда больница получила мобильную операционную рентген-установку (С-дугу), рентген-прозрачный, мультифункциональный операционный стол для оперирования военных со сложными боевыми травмами и гражданских граждан, компьютерную технику", – отметил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что вместе с Клозом они пообщались с медиками и защитниками, которые проходят лечение.

Мэр Брюсселя, по словам Кличко, пообещал и в дальнейшем оказывать самую необходимую помощь киевским больницам и реабилитационным центрам.